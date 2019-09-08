Следователи возбудили уголовное дело против брата бывшего сенатора от Ямала

Алексею Ананьеву инкриминируют растрату в крупном размере Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, который является братом экс-сенатора от ЯНАО Дмитрия Ананьева. Ему предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере.

Алексей Ананьев объявлен в международный розыск, сообщает РБК. Источники издания заявил, что 9 сентября СКР обратится в суд с ходатайством о заочном аресте. В банке отметили, что заявление в полицию было подано в прошлом году. «В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», — цитирует издание пресс-службу банка.

Братья Ананьевы являлись учредителями Промсвязьбанка, у которого в 2017 году Центробанк отозвал лицензию. Спустя некоторое время Промсвязьбанк обратился в Арбитражный суд с целью взыскать ущерб с бывших владельцев. Самый крупный иск составляет 282 млрд рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в мае суд арестовал имущество братьев Ананьевых. В сумму входили доли в уставном капитале в нескольких компаниях, коллекция картин, самолет Bombardier Challenger 650, банковские счета, земельные участки, квартиры и здания в Москве, а также четыре люксовых автомобиля.