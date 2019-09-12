Президент России Владимир Путин в Дагестане выпил стопку водки вместе с участниками народного ополчения, отражавшими нападения боевиков на республику в 1999 году. Во время поездки 20-летней давности глава государства на аналогичной встрече оставил рюмку нетронутой, пообещав осушить ее только тогда, когда будут выполнены все задачи.
«Мы не можем позволить себе ни секунды слабости. Потому что если мы это сделаем, то получится, что погибшие погибли напрасно», — заявил Путин в 1999 году, произнося тост. После этого президент предложил собравшимся ополченцам поставить стопки с водкой на стол. «Мы обязательно выпьем за них. Но пить будем потом, когда задачи принципиального характера будут решены», — заключил Путин.
Сегодня президент посетил Дагестан по случаю 20-й годовщины отражения нападения боевиков на республику и вновь встретился с ополченцами. Видеозапись, на которой Путин выпивает стопку водки, появилась в twitter-аккаунте «Кремлевский пул РИА». «Сказал — сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане», — подписана запись.
Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 сентября 2019 г.