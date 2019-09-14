Прошедшие 8 сентября в России региональные и муниципальные выборы подтвердили высокий уровень доверия населения страны к президенту Владимиру Путину. Соответствующее мнение высказало американское издание Fort Russ News, говоря об итогах единого дня голосования.
Журналисты напоминают, что 8 сентября в 85 регионах России прошел единый день голосования. Несмотря на то, что состоявшиеся выборы напрямую не касались президента Путина, они фактически стали «референдумом о доверии» главе государства.
«Казалось бы, при чем здесь Путин? Столь масштабные выборы на самом деле превратились в одно голосование. Мы увидели референдум. Это яркая особенность российской политической культуры — каждые выборы становятся референдумом о доверии главе государства. И Путин вновь побеждает», — подчеркивается в статье.
Особенно ярко, по оценкам журналистов, это проявилось на выборах в Мосгордуму, где поддержанные властями политики смогли убедительно победить и взять большинство, несмотря на активность блогера Алексея Навального и его сторонников. Это еще раз убедительно доказало то, что уровень доверия и лояльности граждан Путину по-прежнему высок, полагают журналисты Fort Russ News.
Ранее глава генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, подводя итоги единого дня голосования, заявил, что прогнозы «горе-социологов» не оправдались и ЕР «жахнула всех» на этих выборах, победив во всех регионах, кроме Хабаровского края.