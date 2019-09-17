Пассажиры югорского теплохода, попавшего в аварию, получат выплаты

Пассажиры теплохода «Метеор», которые пострадали после того, как он сел на мель во время рейса из Березово в Ханты-Мансийск, получат компенсации от страховой компании. Об этом «URA.RU» сообщили в руководстве «Северречфлота».
«Страховая компания „Ингосстрах“ предупреждена о случившемся происшествии. Пассажирам за получением компенсаций следует обращаться к страховщикам самостоятельно», — прокомментировала заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам «Северречфлота» Анастасия Шипилина.
У пассажиров остаются претензии и к самому перевозчику. Некоторым пришлось добираться до Ханты-Мансийска на такси. «После аварии всех на теплоходе „Линда“ доставили в село Перегребное. Однако другого „Метеора“ пришлось бы ждать до утра. А мне и другим пассажирам нужно было срочно оказаться в Ханты-Мансийске. Так что пришлось заказать такси за семь тысяч рублей», — сообщил журналисту агентства один из пострадавших Данил Охремчук.
Ранее «URA.RU» сообщало, что уральское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело после аварии с теплоходом на реке Обь. В результате происшествия пострадали 19 человек.