Курентзис не разрешил показывать фильм про себя в Перми

Фильм про дирижера Теодора Курентзиса не покажут на фестивале «Флаэртиана» в Перми. Показ картины отменили по просьбе Теодора Курентзиса, уточнили «URA.RU» в пресс-службе фестиваля.
Документальную ленту «Курентзис. Принцип страсти» снял режиссер Алексей Романов. «В этом году показ отменяется по просьбе дирижера. Точная причина не объявлена. Если главный герой ленты не подписывает никаких бумаг и не дает своего разрешения, то фильм нельзя показывать. Формально у Романова такого разрешения не было», — пояснили в пресс-службе «Флаэртианы».
Алексей Романов заявил, что намерен переснять картину. В нее включат материал, который повествует о работе Теодора Курентзиса и musicAeterna в Перми, и дополнят рассказом о новом периоде жизни оркестра.
В программе фестиваля фильм пока значится, однако зрителям, купившим билеты на фильм, вернут деньги. Международный фестиваль документального кино пройдет с 20 по 26 сентября.
Ранее Алексей Романов рассказал «URA.RU», что съемочная группа работала над 52-минутной лентой десять лет. Бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис покинул театр в конце августа из-за разногласий с руководством региона. Его новым местом работы стал Дом радио в Санкт-Петербурге.
Дирижер пока не дал своего согласия на то, чтобы возглавить в следующем году Дягилевский фестиваль в Перми. В театре надеются, что маэстро все-таки примет положительное решение.