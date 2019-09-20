Начальника колонии отстранили за ролик со стриптизом

В колонии проводят проверку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врио начальника колонии-поселения №14 в Иркутской области временно отстранили от работы из-за видеозаписи, на которой люди в форме сотрудников ФСИН танцуют стриптиз. Главное управление ФСИН РФ по Красноярскому краю, в ведении которого находится колония, начало проверку.

«На время проведения проверки врио начальника колонии-поселения отстранен от исполнения служебных обязанностей», — передает ТАСС официальное заявление главного управления.

В ведомстве уточнили, что поводом для отстранения главы колонии стал ролик со стриптизом, который появился в соцсетях. В ролике трое мужчин в форме ФСИН раздеваются под музыку в окружении женщин. В описании к видео утверждается, что люди празднуют День лесника. Согласно официальному заявлению ФСИН, торжество проводилось не на территории колонии, а в местном клубе.