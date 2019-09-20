Власти Сургута придумали, как не допустить гибели школьников под колесами мусоровозов

Мусоровозы не будут работать в пиковые часы, когда дети идут в школу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Сургута вместе с региональным оператором «Югра-экология» договорились о том, чтобы мусоровозы не работали во дворах, когда дети идут в школу. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

Новый график работы грузовой техники начнет действовать с 21 сентября. «Будет приостановка вывоза мусора в то время, когда дети идут в школу — с семи до восьми утра, а также с 13 до 14 часов дня», — сообщил представитель компании «Югра-экология» в Сургуте и Сургутском районе Виталий Якимчик.

Он также добавил, что решение было принято после запросов от населения. «Такая практика существовала и раньше. Но, видимо, некоторые перевозчики забыли об этом или не были уведомлены. Поскольку начали поступать обращения от граждан, информация была доведена до всех транспортных компаний, и они приняли ее к сведению», — добавил Якимчик.

Зимой 2018 года под колесами мусоровоза во дворе погиб первоклассник. После трагедии управляющим компаниям запретили использовать во дворах тяжелую технику в то время, когда дети идут или возвращаются из школы. Теперь, когда за вывоз мусора в Югре отвечает региональный оператор, это правило вновь начнет работать.