Медведев предложил молодому губернатору поменять работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов хорошо справляется с ролью модератора дискуссии. В связи с этим премьер в шутку предложил молодому главе региона «подумать о легком изменении профиля работы».
«Антон Андреевич, у вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора», — сказал Медведев на пленарном заседании форума «Среда для жизни: города», передает РИА «Новости».
Также Медведев отметил, что предложения мэра Суздаля по развитию городов «в значительной степени понравились мэрам и не очень понравились губернаторам». «Не очень, Дмитрий Анатольевич. Уже даже поэтому модератором надо было поставить губернатора», — пошутил в ответ Алиханов.
Антон Алиханов — один из самых молодых губернаторов России. Он возглавил Калининградскую область в октябре 2016 года, когда ему было 30 лет. Моложе него в губернаторском корпусе только глава Ямала Дмитрий Артюхов, которому 31 год.