Пушков рассказал, кто спасет Порошенко от тюрьмы

Сенатор Алексей Пушков обвиняет Петра Порошенко в услугах США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший президент Украины Петр Порошенко может избежать тюрьмы с помощью американской «охранной грамоты». Так считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«Порошенко не окажется в тюрьме, потому что за свои политические услуги США получил „охранную грамоту“», — написал Пушков в Twitter. Также сенатор отметил, что бывший украинский лидер не окажется за решеткой по той же самой причине, по которой до сих пор пребывает на свободе экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили.

Сейчас Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, в четырех из которых имеет статус свидетеля. Бывший президент подозревается в государственной измене и попытке выезда из страны по поддельным документам.

Сам экс-президент Украины ранее заявил, что посадить его в тюрьму никому не удастся. При этом он ищет поддержки у американских лоббистов, передает RNS .