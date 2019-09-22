Пушков рассказал, кто спасет Порошенко от тюрьмы

Бывший президент Украины Петр Порошенко может избежать тюрьмы с помощью американской «охранной грамоты». Так считает сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Порошенко не окажется в тюрьме, потому что за свои политические услуги США получил „охранную грамоту“», — написал Пушков в Twitter. Также сенатор отметил, что бывший украинский лидер не окажется за решеткой по той же самой причине, по которой до сих пор пребывает на свободе экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили.
Сейчас Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, в четырех из которых имеет статус свидетеля. Бывший президент подозревается в государственной измене и попытке выезда из страны по поддельным документам.
Сам экс-президент Украины ранее заявил, что посадить его в тюрьму никому не удастся. При этом он ищет поддержки у американских лоббистов, передает
Порошенко не окажется в тюрьме не потому, то «никого и ничего не боится», а потому, за свои политические и прочие услуги США и др. странам Запада получил от них «охранную грамоту». И Зеленского уже предупредили на сей счёт. По этой же причине до сих пор не посадили Саакашвили.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 22, 2019