Волочкова рассказала о причине болезни Заворотнюк

Анастасия Волочкова считает процедуру ЭКО причиной болезни Заворотнюк Фото: Василий Колотилов © URA.RU

новость из сюжета Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк могла наступить после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Такую версию выдвинула экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова.

«Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать — эта болезнь и опухоль — после того, как Настя сделала ЭКО, подсадку для того, чтобы иметь ребенка», — заявила балерина в эфире шоу «Ты не поверишь» на канале НТВ. Волочкова напомнила, что эту же процедуру проходила певица Жанна Фриске, скончавшаяся в 2015 году от глиобластомы. Однако как именно ЭКО может быть связано с раком мозга, экс-прима Большого не пояснила.

Сообщения о том, что Заворотнюк госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в середине сентября. Актриса якобы долгое время находилась в реанимации в тяжелом состоянии, впадала в кому. Позднее, как напоминает портал «Дни.ру» стало известно, что Заворотнюк перенесла вторую операцию. Директор артистки Марина Потапова призвала общественность не верить «преувеличенным слухам» о тяжелом состоянии ее подопечной, передает «Утро.ру».