22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019

Инсайдеры «URA.RU» рассказали, зачем генерала МЧС назначили вице-губернатором Югры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по развитию местного самоуправления в ХМАО. Ханты-Мансийск, тиртока александр
Александр Тиртока зарекомендовал себя хорошим руководителемФото: Александр Елизаров © URA.RU

Новый вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который ранее возглавлял региональное управление МЧС, будет персонально контролировать подготовку региона к Шахматной Олимпиаде 2020 года. Такую версию событий «URA.RU» сообщил источник в окружном правительстве.

По словам собеседника агентства, Тиртока, который зарекомендовал себя хорошим исполнителем и руководителем, после увольнения из МЧС был на постоянной связи с губернатором Натальей Комаровой. «В период сложных переговоров с Федерацией по поводу проектов шахматной олимпиады федеральные кураторы ясно дали понять — необходим один координатор на месте с широкими полномочиями и уровнем влияния в регионе. Учитывая прошлое генерала, губернатор и приняла решение о его назначении на эту должность», — резюмирует инсайдер.

Источник добавил, что в дальнейшем Тиртока продолжит курировать особенно важные и приоритетные проекты югорских властей. Информацию источника также подтвердили в региональном депсвязей, сообщив, что Тиртока будет курировать реализацию приоритетных региональных проектов «Деятельность куратора регпроектов ориентирована на проектный подход — выстраивание эффективного прямого взаимодействиями между всеми участниками процесса, включая федеральные структуры», — добавили в ведомстве.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...