Инсайдеры «URA.RU» рассказали, зачем генерала МЧС назначили вице-губернатором Югры

Александр Тиртока зарекомендовал себя хорошим руководителем Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Новый вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, который ранее возглавлял региональное управление МЧС, будет персонально контролировать подготовку региона к Шахматной Олимпиаде 2020 года. Такую версию событий «URA.RU» сообщил источник в окружном правительстве.

По словам собеседника агентства, Тиртока, который зарекомендовал себя хорошим исполнителем и руководителем, после увольнения из МЧС был на постоянной связи с губернатором Натальей Комаровой. «В период сложных переговоров с Федерацией по поводу проектов шахматной олимпиады федеральные кураторы ясно дали понять — необходим один координатор на месте с широкими полномочиями и уровнем влияния в регионе. Учитывая прошлое генерала, губернатор и приняла решение о его назначении на эту должность», — резюмирует инсайдер.

Источник добавил, что в дальнейшем Тиртока продолжит курировать особенно важные и приоритетные проекты югорских властей. Информацию источника также подтвердили в региональном депсвязей, сообщив, что Тиртока будет курировать реализацию приоритетных региональных проектов «Деятельность куратора регпроектов ориентирована на проектный подход — выстраивание эффективного прямого взаимодействиями между всеми участниками процесса, включая федеральные структуры», — добавили в ведомстве.