Минобороны потратит почти 757 миллионов на лазерное «оружие»

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Здание штаба ЦВО. Екатеринбург, центральный военный округ, приемная минобороны
Неизвестно, какая компания подготовит лазерный полигон для МинобороныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство обороны РФ подписало контракт на разработку лазерного полигона для тактических учений. На создание комплекса потратят 756,4 млн рублей.

«Минобороны РФ заключило контракт на проведение опытно-конструкторской работы „Стретта“, предполагающей создание комплекса средств лазерной имитации стрельбы и поражения для специализированного полигона боевой подготовки», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом остается неизвестным, какая компания займется разработкой полигона.

Издание отмечает, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут использоваться для всех образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов. Помимо этого, будет разработано программное обеспечение для анализа действий и ошибок военных по ходу тренировок с лазерным вооружением.

Ранее в июне 2019 году ведомство опубликовало тендер стоимостью 756,4 млн рублей для создания системы «Стретта». Срок завершение опытно-конструкторских работ — 2021 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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