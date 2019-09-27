Минобороны потратит почти 757 миллионов на лазерное «оружие»

Министерство обороны РФ подписало контракт на разработку лазерного полигона для тактических учений. На создание комплекса потратят 756,4 млн рублей.
«Минобороны РФ заключило контракт на проведение опытно-конструкторской работы „Стретта“, предполагающей создание комплекса средств лазерной имитации стрельбы и поражения для специализированного полигона боевой подготовки», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. При этом остается неизвестным, какая компания займется разработкой полигона.
Издание отмечает, что лазерные имитаторы стрельбы и датчики поражения будут использоваться для всех образцов стрелкового оружия, бронетехники, минометов и гранатометов. Помимо этого, будет разработано программное обеспечение для анализа действий и ошибок военных по ходу тренировок с лазерным вооружением.
Ранее в июне 2019 году ведомство опубликовало тендер стоимостью 756,4 млн рублей для создания системы «Стретта». Срок завершение опытно-конструкторских работ — 2021 год.