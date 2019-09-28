27 сентября 2019
26 сентября 2019

Свердловскую область заваливает снегом, несмотря на прогнозы синоптиков. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка города после снегопада. Екатеринбург, перекресток малышева карла либкнехта, снег на дороге
В Екатеринбурге сегодня и завтра временами будет идти снег (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители свердловского города Карпинска выложили в соцсети фотографии первых сугробов. Хотя, по прогнозам синоптиков, на севере региона и в Екатеринбурге в эти дни ожидались лишь небольшие дожди.

«А это наши соседи. В Карпинске уже появились первые маленькие сугробы», — говорится в посте сообщества «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте». В комментариях жители другого северного города — Краснотурьинска — сообщили, что снегом засыпало трассу.

В Екатеринбурге сегодня также временами идет снег с дождем. В то же время Гидрометцентр прогнозирует в столице Урала лишь небольшие дожди, которые с перерывами продлятся до 3 октября. Примерно с таким же прогнозом выступают синоптики и в отношении северных городов.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Екатеринбурге и Карпинске небольшой снег будет сегодня и завтра, в Краснотурьинске 29 сентября снег сменится дождем.

По прогнозам синоптиков, снегопад в Карпинске ожидается также завтра
Фото: сообщество «Интересный Екатеринбург» во «ВКонтакте»

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