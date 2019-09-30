Минтруд раскрыл детали индексации пенсии в 2020 году

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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, кошелек, пенсия
Пенсия в России увеличится с начала 2020 годаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсии более чем для 30 миллионов россиян проиндексируют на 6,6%. Так, размер выплат для неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года увеличится до 15 тысяч рублей в среднем. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

«Страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%)», — говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости составит в среднем одну тысячу рублей.

Индексация коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров. Сумма пенсии для этой категории людей составит в среднем 16,4 тысячи рублей, передает RT

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