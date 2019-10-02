Югорский вице-мэр выясняет отношения со своим начальником в суде

Вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда намерен обжаловать решение суда ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда проиграл апелляцию в суде ХМАО, пытаясь вернуть себе кураторство несколькими подразделениями администрации города. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Лагойда хочет вернуть себе контроль над департаментами финансов, экономического развития и правовым управлением. У него в подчинении остался только силовой блок. Сделать это пытается через суд, но пока безуспешно», — сообщил инсайдер. Сам Лагойда в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердил свой судебный спор с городской администрацией. Работодатель не может менять какие-то базовые аспекты трудового договора без согласия работника, то есть взяли тебя крановщиком, а поставили на бульдозер. Я изначально шел на работу в администрацию Нефтеюганска на сферу экономику и финансов. Все остальные направления были, скажем так, приложением, а теперь мои полномочия урезаны», — объяснил свою позицию чиновник. Он также добавил, что собирается обжаловать решение апелляционного суда.

Дозвониться до главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева журналисту агентства не удалось. Ранее «URA.RU» сообщало, что в отношении Лагойды и еще одного вице-мэра Нефтеюганска Андрея Метелева начата проверка деклараций о доходах. Лагойда восстановлен в должности вице-мэра по решению суда после того, как мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев в 2018 году отправил его в отставку, а потом чуть сам не угодил под уголовное преследование.