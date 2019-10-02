Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet стал фигурантом уголовного дела

Командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову, который управлял воздушным судном при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, предъявили обвинения. Об этом сообщил источник в авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежал борт.
«Расследование продолжается, предъявлено обвинение» — сообщил источник РБК. По данным телеканала РЕН ТВ, Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности использования воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. Защита пилота настаивает на проведении дополнительной экспертизы конструкций самолета.
В начале мая самолет SSJ-100 из-за удара молнии совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Во время посадки шасси судна пробили топливные баки, в результате чего начался пожар. В трагедии погиб 41 человек.
После произошедшего в СМИ начали появляться сообщения о наличии неисправностей у этих самолетов. В компании, которая выпускает SSJ-100, заявили, что надежность судна подтверждена европейской сертификацией. Недавно компания предложила нескольким турецким авиакомпаниям приобрести самолеты МС-21 и SSJ, напоминает «Национальная служба новостей».