Пилот сгоревшего в Шереметьево Superjet стал фигурантом уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту
Расследование трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100 еще продолжаетсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Sukhoi Superjet «Аэрофлота» загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево

Командиру самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову, который управлял воздушным судном при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, предъявили обвинения. Об этом сообщил источник в авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежал борт.

«Расследование продолжается, предъявлено обвинение» — сообщил источник РБК. По данным телеканала РЕН ТВ, Евдокимова обвиняют в нарушении правил безопасности использования воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. Защита пилота настаивает на проведении дополнительной экспертизы конструкций самолета.

В начале мая самолет SSJ-100 из-за удара молнии совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Во время посадки шасси судна пробили топливные баки, в результате чего начался пожар. В трагедии погиб 41 человек.

После произошедшего в СМИ начали появляться сообщения о наличии неисправностей у этих самолетов. В компании, которая выпускает SSJ-100, заявили, что надежность судна подтверждена европейской сертификацией. Недавно компания предложила нескольким турецким авиакомпаниям приобрести самолеты МС-21 и SSJ, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...