В аэропорту Екатеринбурга открывают новое направление на «Суперджетах»

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Споттинг в аэропорту
«Суперджеты» будут летать из Екатеринбурга в Нижний НовгородФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Кольцово 18 октября проявятся прямые рейсы в Нижний Новгород. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Полеты будет осуществлять авиакомпания „ИрАэро“ на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров», — рассказали в Кольцово. Вылет из Екатеринбурга будет осуществляться по средам и пятницам в 16:50, а из Нижнего Новгорода — в те же дни в 12:10 по местному времени. Время в пути составит 1 час 50 минут.

В пресс-службе аэропорта добавили, что рейсы в Нижний Новгород уже были в его расписании — в осенне-зимнюю навигацию 2019 года из Екатеринбурга туда летали самолеты компании «Комиавиатранс».

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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