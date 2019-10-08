В аэропорту Екатеринбурга открывают новое направление на «Суперджетах»

«Суперджеты» будут летать из Екатеринбурга в Нижний Новгород
В аэропорту Кольцово 18 октября проявятся прямые рейсы в Нижний Новгород. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Полеты будет осуществлять авиакомпания „ИрАэро“ на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров», — рассказали в Кольцово. Вылет из Екатеринбурга будет осуществляться по средам и пятницам в 16:50, а из Нижнего Новгорода — в те же дни в 12:10 по местному времени. Время в пути составит 1 час 50 минут.
В пресс-службе аэропорта добавили, что рейсы в Нижний Новгород уже были в его расписании — в осенне-зимнюю навигацию 2019 года из Екатеринбурга туда летали самолеты компании «Комиавиатранс».