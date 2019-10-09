Суд заочно арестовал украинца, лгавшего о трагедиях в Кемерове и Магнитогорске

Решение об аресте пранкера из Украины принял столичный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Басманный районный суд города Москвы повторно арестовал скандального украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), который лгал о количество жертв трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и запугивал жителей Магнитогорска после нашумевшего взрыва жилого дома.

«Вольнов арестован на два месяца. Его обвиняют в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — пишет РБК со ссылку на пресс-службу судебной инстанции. Ранее суд уже арестовывал пранкера, а видеохостинг Youtube блокировал его канал.

25 марта 2018 года в Сети появилась запись телефонного разговора между Вольновым и сотрудником морга в Кемерово. Пранкер представился работником МЧС и сообщил, что при пожаре в торговом центре погибли 300 человек. Сам украинец впоследствии объяснял, что взял это число, «учитывая анализ количества мест в кинозалах».

Вольнов после трагедии в Магнитогорске обзванивал родственников погибших и запугивал их новыми взрывами. Он опубликовал видео с разговорами в YouTube, но затем этот ролик удалили. В соцсетях также появилась информация о терактах. Глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич заявил, что вбросы о трагедии в Магнитогорске осуществляли «украинские пользователи и профессиональные тролли». Действия пранкера также жестко критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, который обещал «найти и наказать» Вольнова, напоминает RT.