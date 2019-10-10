Онищенко назвал мигрантов единственным спасением российской медицины

Геннадий Онищенко предложил приглашать русскоговорящих врачей-иностранцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Идея Минздрава привлекать к работе в России врачей-мигрантов может решить проблемы отечественной медицины. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Депутат счел идею приглашать медиков из-за рубежа правильной мерой и выразил уверенность в том, что именно она спасет некоторые отрасли здравоохранения в РФ. «Есть вещи, когда специально нужно приглашать людей, чтобы развивать ту или иную отрасль медицины. И звать надо на те должности, которые находятся в депрессивных ситуациях», — объяснил Онищенко. Он предложил звать специалистов из русскоязычных стран, например, Казахстана и Украины, поскольку они обучались «по одним учебникам» с российскими врачами.

При этом депутат заметил, что в России, несмотря на заявления Минтруда и Минздрава, нет дефицита врачей. «Тот объем выпуска, который идет в 47 вузах, подчиненных Минздраву, достаточен. Речь идет не о нехватке врачей, а о вопросах, связанных с неэффективным использованием имеющихся кадров», — сказал Онищенко. По его словам, медикам нужно улучшать условия труда: платить достойные зарплаты и выделять служебное жилье. «Вот чего у нас не хватает, а врачей у нас хватает», — подчеркнул депутат.

С идеей привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей в РФ выступил Минздрав. В ведомстве считают, что зарубежные специалисты восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4% потребностей России. Ранее стало известно, что Россия входит в число лидеров по числу приезжих, напоминает «Национальная служба новостей».