Суперпроект, о котором говорил Путин, появился в Перми

Министерство образования Прикамья стало учредителем «Научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование» (НОЦ). Организация с таким названием зарегистрирована 3 октября в Перми. Поручение о создании в Пермском крае НОЦ дал президент России Владимир Путин.
«Основной вид экономической деятельности организации — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук», — сказано в выписке ЕГРЮЛ. Директором НОЦ с 3 октября назначен доктор технических наук Андрей Келлер. Юридический адрес института — Пермь, ул. Куйбышева, 14.
В презентации центра сказано, что до 2024 года он планирует привлечь инвестиций на несколько сотен миллиардов рублей. По направлению деятельности «твердые полезные ископаемые» — 480 млрд рублей, «углеводороды» — 220 млрд рублей, «химические технологии» — 100 млрд рублей, «энергетическое машиностроение» — 10 млрд рублей. Партнерами центра станут образовательные учреждения России, Германии, Швеции, Белоруссии, Франции и Испании.
Научно-образовательный центр создан по поручению президента страны Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Наука». В состав НОЦ войдут 105 лабораторий и кафедр, будет привлечено почти 700 исследователей, а на его площадке будет работать более пяти тысяч инженеров отраслевых институтов и технологических компаний.