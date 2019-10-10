09 октября 2019
08 октября 2019

Экс-полицейского, ударившего подростка ногой по голове, осудили в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированное шествие сторонников Навального у кинотеатра Россия. Курган, ноги, полицейская дубинка
Бывший полицейский из Перми признан виновным в превышении должностных полномочийФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывшего сотрудника полиции из Перми признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Перми. За удар подростка ногой по голове экс-полицейского приговорили к исправительным работам.

«Суд назначил один год шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе суда. В качестве дополнительного наказания бывшему полицейскому запретили на полтора года занимать должности, «связанные с функциями осуществления представителя власти». Приговор в законную силу пока не вступил.

По данным агентства, экс-полицейский доставил 17-летнего подростка в конце апреля этого года в отдел полиции, где последний выражался в адрес сотрудника нецензурной бранью. После этого полицейский нанес ему удар ногой по голове.

Действия бывшего полицейского квалифицировали по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия).

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