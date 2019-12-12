Академия единоборств РМК получила награду за уникальный подход к строительству своего центра

Академия РМК открылась в Екатеринбурге в прошлом году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Академия единоборств РМК в Екатеринбурге получила премию в области спортивного бизнеса BISPO Awards. Уральский центр победил в номинации «Лучший проект по оснащению спортивных объектов», рассказал «URA.RU» представитель академии РМК Алексей Галанов.

«Уникальность нашего проекта в том, что изначально существовала система спортивной подготовки, под которую мы строили нашу академию. У нас весь тренерский штаб был набран до того, как мы открылись. Соответственно, созданием интерьера и подбором оборудования занимался тренерский штаб. Например, медицинский кабинет делал врач, который у нас работает сейчас», — пояснил он.

Он также добавил, что еще одной инфраструктурной особенностью академии является свой телевизионный центр и внутренняя арена, которые дают возможность самостоятельно вести трансляцию боя, без помощи подрядчика.

Премию вручала главный редактор журнала «Спорт-Инжиниринг» Светлана Архипова. Академия единоборств РМК также участвовала в номинации «Лучший проект по строительству». Как отметил Галанов, академия РМК рассматривает возможность участия в премии в 2020 году.