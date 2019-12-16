Россиянам рассказали, когда они станут тратить меньше денег на еду

Экономисты считают, что из ситуации есть два выхода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам назвали два сценария развития событий, при которых они смогут тратить меньше денег на еду, чем делают это сейчас. Однако в обоих случаях есть свои подводные камни.

Ситуация, сложившаяся в сфере покупательской способности, была предсказуема. «Цены на продукты растут, а доходы у населения падают. Поэтому процент [бюджета], который мы тратим на продукты, увеличивается. Выходы есть: либо начнется дефляция, то есть цены в магазинах станут падать, но это очень плохо для макроэкономики, либо мы начнем больше зарабатывать, но предсказать, когда это произойдет, невозможно. За пару дней изменить ситуацию не получится», — рассказал в беседе с «URA.RU» руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер» Антон Шабанов.

Процентные показатели, по которым россияне тратят на пропитание более трети своего бюджета, эксперты называют философскими. Потому как по процентному показателю нельзя объективно судить о реальных тратах, которые отличаются у каждого человека.

«Если вы зарабатываете 100 рублей и из них 30 тратите на еду, то, конечно, это ужасно. А если вы зарабатываете 100 миллионов, 30 тратите на еду и 70 остается на жизнь — это прекрасно. Цифры очень относительные, тут есть только процент, и мы не знаем, от какой зарплаты это все считалось. Но в любом случае, треть — это довольно-таки большой и существенный показатель», — заключил Шабанов.

При этом эксперт советует не экономить на продуктах. Чем дешевле продукт — тем ниже его качество. Вместо этого россиянам стоит тщательнее планировать бюджет и грамотно управлять финансами. Важно также выделять определенную часть своего заработка для инвестиций, что позволит иметь дополнительный доход и формировать «денежную подушку» на черный день.

Ранее «URA.RU» сообщало об аналитическом исследовании: эксперты оценивали сумму, которую жители разных стран тратят на продукты. В исследовании принимали участие 40 стран, Россия заняла 31-е место.