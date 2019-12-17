Убийца пятерых человек на Урале может избежать тюремного срока

Преступник нуждается в принудительном лечении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о массовом убийстве в Нязепетровске. Жертвами местного жителя стали пять человек, среди погибших четырехлетний мальчик. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры, установлено, что мужчина нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Трагедия произошла в ночь на 4 мая. Преступник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Находясь в компании знакомых, он нанес ножевые ранения двум мужчинам 31 и 34 лет, двух женщинам 26 и 31 лет и четырехлетнему сыну одной из женщин. Все пятеро погибли.

«Мотивов для совершения преступления не было. Убийство совершено на фоне развившегося временного психического расстройства в период запоя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Удалось выжить только грудному младенцу, который был в коляске. Подозреваемого задержали в тот же день.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.