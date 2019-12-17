Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сегодня, 17 декабря, подписал Постановление о переносе выходного дня с 28 на 31 декабря. «URA.RU» получило скан документа.
Постановление распространяется на «лица, замещающие должности муниципальной службы в Администрации Екатеринбурга, работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности мэрии», а также заместителей главы города. Одновременно Александр Высокинский рекомендовал подведомственным администрации Екатеринбурга государственным и муниципальным учреждениям и предприятиям, а также территориальным и отраслевым органам Администрации Екатеринбурга перенести выходной день с 28 на 31 декабря.
Напомним, обещание сделать 31 декабря нерабочим днем в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев дал в среду, 11 декабря. Поводом стало голосование, которое глава региона запустил в своем профиле в Instagram. В опросе за перенос выходного дня высказались 94% человек — больше 11 тысяч уральцев.