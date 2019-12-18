Аварийная брригада уже час не может добраться до места прорыва
Уже больше часа не может добраться до места прорыва аварийная бригада МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Причина тому сильные пробки. Как сообщили «URA.RU» очевидцы, из-за сильного потопа залита вся улица в районе ТЦ «Карнавал».
«Сообщение о потопе поступило в 17.08 от жителя с улицы Толедова. На место сразу же выехала аварийная бригада, но до сих пор из-за пробок не может доехать. Им предстоит установить причину утечку, выяснить, кому принадлежат сети — в городе много бесхозных сетей», — сообщила «URA.RU» Ольга Булатова, пресс-секретарь МУП «Водоканал».