17 декабря 2019

В Екатеринбурге аварийщики уже час не могут попасть на место потопа. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Косолапов, директор предприятия Горводопровод. Екатеринбург, муп водоканал, вахтовка
Аварийная брригада уже час не может добраться до места прорываФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уже больше часа не может добраться до места прорыва аварийная бригада МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Причина тому сильные пробки. Как сообщили «URA.RU» очевидцы, из-за сильного потопа залита вся улица в районе ТЦ «Карнавал».

«Сообщение о потопе поступило в 17.08 от жителя с улицы Толедова. На место сразу же выехала аварийная бригада, но до сих пор из-за пробок не может доехать. Им предстоит установить причину утечку, выяснить, кому принадлежат сети — в городе много бесхозных сетей», — сообщила «URA.RU» Ольга Булатова, пресс-секретарь МУП «Водоканал».

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