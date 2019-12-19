На Ямале без надзора осталось федеральное ведомство

Глава управления Росприроднадзора в «тюменской матрешке» Андрей Гуржеев до Нового года останется без заместителя на Ямале. Об этом «URA.RU» сообщили источники в ведомстве.
«На Ямале будет заместитель руководителя [ведомства]. Сейчас согласовываются формальности. О назначении станет известно после Нового года», — заверил источник. Возможным кандидатом на пост называется Александр Петров, который сейчас является начальником отдела государственного экологического надзора в Ноябрьске.
Получить оперативный комментарий в Росприроднадзоре не удалось. Там не ответили на звонки коррреспондента «URA.RU».
Изменения в структуре Росприроднадзора проходили по приказу министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина. В результате из региональных управлений ХМАО, ЯНАО и Тюменской области было создано одно подразделение — Северо-Уральское межрегиональное управление. В конце ноября руководителем управления был назначен Андрей Гуржеев. На данный момент у главы подразделения есть лишь два заместителя: Владимир Кайгородов (ХМАО-Югра) и Ирина Антипкина (Тюменская область).
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова раскритиковала работу ведомства в регионах «тюменской матрешки». Руководитель отметила, что ее удивляет отсутствие страха среди подчиненных в регионах.