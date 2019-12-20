Киевский журналист поспорил с Путиным об украинских танках в РФ

Журналист из Киева Роман Цимбалюк поспорил с президентом России Владимиром Путиным о происхождении украинских танков. Дискуссия началась еще во время пресс-конференции российского лидера, а позже журналист продолжил ее на своей странице в Facebook.
Так, во время выступления Путина, как напоминает
«Ну это советская машина», — в шутку констатировал Путин, завершив этот разговор. Позже на своей странице в Facebook Цимбалюк согласился с мнением президента РФ, но при этом указал, что у ВСУ имеется модернизированная версия Т-64.
«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня „Булат“. В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные», — написал журналист.