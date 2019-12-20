Киевский журналист поспорил с Путиным об украинских танках в РФ

Владимир Путин отшутился от реплики украинского журналиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист из Киева Роман Цимбалюк поспорил с президентом России Владимиром Путиным о происхождении украинских танков. Дискуссия началась еще во время пресс-конференции российского лидера, а позже журналист продолжил ее на своей странице в Facebook.

Так, во время выступления Путина, как напоминает News.ru , Цимбалюк, сказал, что, «если бы украинские танки были на Кубани» Москва, вероятно, изменила бы отношение к украинским журналистам. Российский лидер поинтересовался, о каких именно танках идет речь. Журналист ответил, что имел в виду Т-64, который «произведён в Харькове».

«Ну это советская машина», — в шутку констатировал Путин, завершив этот разговор. Позже на своей странице в Facebook Цимбалюк согласился с мнением президента РФ, но при этом указал, что у ВСУ имеется модернизированная версия Т-64.

«Танк действительно советский, но у нас есть украинская модернизация до уровня „Булат“. В российской армии тоже в основном советские танки, тоже модернизированные», — написал журналист.