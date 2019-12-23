В результате ДТП с автобусами в Перми есть пострадавшие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми в районе дома №22 на улице Светлогорской столкнулись два пассажирских автобуса — 64 и 15 маршрутов. По информации городской станции скорой помощи, есть пострадавшие.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека, на месте работает четыре бригады скорой помощи», — информирует станция скорой помощи Перми.

Ситуация на дорогах города осложняется погодными условиями. 23 декабря в течение дня в Перми идет сильный снег. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает загруженность дорог в 7 баллов (максимальный показатель — 10 баллов).

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