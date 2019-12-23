Вода залила дорогу в деловом центре города Фото: Александр Лукманов © URA.RU

В центре Екатеринбурга проезжую часть залило холодной водой. Это деловой центр, где находятся здания правительства Свердловской области, отель «Хаятт», Ельцин Центр и другие. Читатели прислали фотографии в редакцию «URA.RU».

«Заявка поступила 10 минут назад, туда направлены две бригады. Подробности сообщу позже, когда что-то станет известно. В любом случае, сразу после локализации утечки на место будет направлен цех по благоустройству», — сообщила «URA.RU» Ольга Булатова, пресс-секретарь МУП «Водоканал» Екатеринбурга.

Обновлено в 15.56

«Утечку на водоводе диаметром 1000 мм локализовали, для устранения последствий разлива воды на место направлен цех благоустройства. Все абоненты, запитанные от этого водовода, обеспечены холодным водоснабжением», — добавила «URA.RU» Ольга Булатова, пресс-секретарь МУП «Водоканал» Екатеринбурга.

Машины буквально плывут по затопленной дороге Фото: Александр Лукманов © URA.RU