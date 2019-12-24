RT собрал самые хайповые новости в одном ролике

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Пользователям предлагают угадать, какие события зашифрованы в роликеФото: скриншот видеоролика RT

Телеканал RT нашел оригинальный способ поздравить читателей с Новым годом. На своем youtube-канале он выложил ролик «RT вас всех [censored]», в котором рассказал о самых хайповых новостях уходящего года.

Особенность ролика заключается в том, что новости в нем зашифрованы. Зрителям предлагается угадать, о каких важных произошедших событиях идет речь. «Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT», — говорится на сайте телеканала.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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