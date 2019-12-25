Челябинские бизнесмены пытаются оспорить дорожные аукционы на пять миллиардов рублей

Разбираться в споре между челябинским министерством и предпринимателями будет ФАС и Главное контрольное управление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Девять закупок министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на общую сумму пять миллиардов рублей обжаловали в региональном УФАС. Об том сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

«Жалобщиками выступили ООО «КС-Строй» (Алтайский край) и индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в том же регионе. В обращениях бизнесмена указано на неправомерное определение начальной цены контрактов, поэтому восемь его жалоб перенаправлены в Главное контрольное управление региона», — пояснили в УФАС. — Компания сочла, что заказчик необоснованно ограничил число участников аукциона».

Фирма оспаривает аукцион на ремонт дорог на 793 млн рублей. Бизнесмена не устроили тендеры, начальная цена которых варьируется от 377 млн до 927 млн рублей. В министерстве взяли время на подготовку комментария.

Предыдущий спор ФАС и миндортранса относительно дорожных контрактов закончился досрочной отставкой губернатора Бориса Дубровского. Сейчас материалы дела о картельном сговоре изучают в правоохранительных органах.