Московские метростроители осваивают новые челябинские миллиарды

На дорожном рынке Южного Урала появляются новые игроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

АО «Объединение „Ингеоком“», которое занимается строительством метро в Москве и других городах, выиграло три тендера министерств дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на общую сумму в 2,5 млрд рублей. В 2020 году москвичи займутся ремонтом дорог на Южном Урале. Эту информацию «URA.RU» подтвердил вице-губернатор Сергей Шаль.

Ранее большую часть контрактов на ремонт дорог получало АО «Южуралмост», из-за которго, по обвинению в картельном сговоре, был отправлен в отставку с поста губернатора Борис Дубровский. «Южуралмост» добился отмены этого решения в Арбитражном суде Москвы. Но теперь с предприятия взыскивают долги по налоговым платежам на сумму в 1,3 млрд рублей. На новые аукционы челябинского миндортранса «Южуралмост» не заявлялся, и на дорожном рынке региона появились новые игроки, в том числе «Ингеоком».

«Мы работаем в условиях конкуренции, — заявил „URA.RU“ Шаль. — Участников становится больше».

20 декабря «Ингеоком» выиграл торги на 3,3 млрд рублей на уборку дорог зимой в Челябинске, проводившиеся управлением дорожного хозяйства мэрии. Как стало известно «URA.RU», контракт еще не подписан. «Этот контракт собираются оспорить в антимонопольной службе, — рассказал „URA.RU“ источник в дорожной сфере. — Возможно, придется проводить новые торги, в несколько лотов». В мэрии пока от комментариев воздерживаются.