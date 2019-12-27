Туристку из Японии возмутило теплое приветствие жителей Курильских островов

Жительница Японии Айко Ясуду, побывавшая на острове Итуруп, осталась недовольна тем, как ее встретили местные жители. Она раскритиковала правительство своей страны за то, что японцы могут ездить на курилы только в качестве туристов.
Ясуду возмутили слова жителей Итурупа: «Приветствуем вас на нашем острове», пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Yomiuri. Женщина родилась и провела свое детство на курильских островах и теперь не понимает, почему ее встречают там только как туристку. «Я не понимаю, почему наше правительство признало возможность совершения туристических поездок японцев на острова», — заявила Ясуду газете, особо подчеркнув, что поездки жителей Японии на Курилы никак не связаны с перспективной возврата островов.
Уже несколько лет между Россией и Яапонией ведется спор из-за островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Россия не считает, что вопрос возвращения островов может быть поставлен на повестку дня, между тем в Японии их считают своими «северными территориями» и не признают суверенитета РФ.