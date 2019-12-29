Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил передать часть полномочий президента его заместителю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Идея ввести пост вице-президента в России призвана протестировать общественные настроения по поводу грядущего трансфера власти в 2024 году. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказала политолог Алена Август.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем telegram-канале предложил создать в стране должность вице-президента и «разгрузить» главу государства, на котором лежит «огромное бремя обязанностей».

«Через это заявление Жириновского тестируются общественные настроения по поводу грядущего трансфера власти», — заявила политтехнолог. По ее словам, таким образом сегодня прорабатываются различные варианты развития событий на 2024 год, когда в стране пройдут выборы президента. При этом специалист согласилась с тем, что у президента в России большая нагрузка, но призвала осторожно подходить к любым изменениям в основной закон страны. «У нас молодое государство, хотелось бы, чтобы Конституция устоялась», — считает Август.

Политолог Марат Баширов выразил сомнение в том, что идея создать пост вице-президента будет воплощена. «Инициатива работает больше на имидж Жириновского, реализовываться она не будет», — сказал он в разговоре с корреспондентом «URA.RU». По словам политолога, сейчас вторым лицом в государстве является премьер-министр, и введение новой должности внутри администрации президента вызовет снижение веса правительства. «В этом никто не заинтересован», — заявил эксперт.

Он также напомнил, что этот институт в свое не прижился в России. «Мы помним историю с [единственным вице-президентом России] Александром Руцким, который выступил против президента Бориса Ельцина в 1993 году», — отметил Баширов. Противостояние двух первых лиц государства тогда завершилось разгоном Белого дома. «С тех пор идея больше не поднималась в политическом пространстве», — добавил специалист.