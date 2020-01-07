В Кремле раскрыли, кто обеспечивал безопасность Путина во время визита в Дамаск

Российские военные защищали Путина все время, пока он пребывал в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су», — рассказал Песков РИА «Новости».
На официальном сайте президента РФ сообщается, что Путин 7 января побывал в Дамаске, где посетил командный пункт вооруженных сил России. Кроме того, он встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств вместе заслушали доклады военных о положении дел в регионах Сирии.
Путин проехал по улицам Дамаска. Он заглянул в одну из старейших мечетей — мечеть Омейядов, а также в православную церквовь Святой Девы Марии. «Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни», — отметили в Кремле.