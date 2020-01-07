В Кремле раскрыли, кто обеспечивал безопасность Путина во время визита в Дамаск

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Владимира Путина в командном пункте ВС РФ встретил Башар АсадФото: официальный сайт Кремля

Российские военные защищали Путина все время, пока он пребывал в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во время приближения самолета главы российского государства к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су», — рассказал Песков РИА «Новости».

На официальном сайте президента РФ сообщается, что Путин 7 января побывал в Дамаске, где посетил командный пункт вооруженных сил России. Кроме того, он встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств вместе заслушали доклады военных о положении дел в регионах Сирии.

Путин проехал по улицам Дамаска. Он заглянул в одну из старейших мечетей — мечеть Омейядов, а также в православную церквовь Святой Девы Марии. «Владимир Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни», — отметили в Кремле.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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