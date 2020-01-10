В челябинском министерстве, воссозданном губернатором, — новое назначение

Алексей Текслер нашел замминистра промышленности в федеральной структуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Заместителем министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области назначена Марина Шаповаленко. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Назначить Шаповаленко Марину Николаевну заместителем министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области с испытательным сроком в один месяц», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале деловой информации.

«Шаповаленко будет отвечать за блок вопросов, связанных с природными ресурсами», — добавил также источник «URA.RU» в правительстве области. Ранее Шаповаленко работала в региональных структурах Росприроднадзора.

Новому замминистра 42 года. В 1999 году она окончила Челябинский государственный университет, получив квалификацию юриста. Прошла переподготовку по специальностям «Кадастровый инженер» и «Государственное и муниципальное управление». С 2011 по 2015 годы она уже работала в областном минпроме, позже ликвидированном.

Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов было воссоздано по инициативе губернатора Текслера. На пост его руководителя претендовали 23 человека, но конкурс с большим отрывом выиграл бывший вице-губернатор Павел Рыжий. В конце сентября он возглавил ведомство.