Уральское село осталось без отопления

В селе Новоисетском Каменского городского округа (Свердловская область) пропало отопление. Об этом «URA.RU» сообщили местные жители.
«Тепла нет уже в течение пяти-шести часов. Говорят, что якобы нашли утечку и решают проблему. Но по факту отопления нет», — рассказал житель села Новоисетского.
В администрации Каменского городского округа заверили «URA.RU», что проблему уже решили и отопление постепенно доходит до жителей домов.
«В одном из жилых домов обнаружили сильную утечку. Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, отопление было отключено полностью. В настоящий момент подача тепла в населенный пункт восстановлена, временно без отопления остается тот дом, в котором произошла утечка. Проблемой в этом доме уже занимается управляющая компания», — прокомментировали ситуацию в администрации Каменского городского округа.