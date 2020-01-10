09 января 2020

Уральское село осталось без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, деревенская жизнь, дым из трубы, печное отопление
Отопление отключили из-за утечки в одном из домовФото: Илья Московец © URA.RU

В селе Новоисетском Каменского городского округа (Свердловская область) пропало отопление. Об этом «URA.RU» сообщили местные жители.

«Тепла нет уже в течение пяти-шести часов. Говорят, что якобы нашли утечку и решают проблему. Но по факту отопления нет», — рассказал житель села Новоисетского.

В администрации Каменского городского округа заверили «URA.RU», что проблему уже решили и отопление постепенно доходит до жителей домов.

«В одном из жилых домов обнаружили сильную утечку. Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, отопление было отключено полностью. В настоящий момент подача тепла в населенный пункт восстановлена, временно без отопления остается тот дом, в котором произошла утечка. Проблемой в этом доме уже занимается управляющая компания», — прокомментировали ситуацию в администрации Каменского городского округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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