Депутату Украины стало стыдно перед жителями Донбасса за тушенку из «русскоязычных младенцев»

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко извинился перед жителями Донбасса и России за консервы, которые выпустил предприниматель из Западной Украины, назвав их «Сепар в сметане», «Сепар в масле» и тушенку с «кусками русскоязычных младенцев». Как считает политик, на Украине «не осталось ничего человеческого» и власти не обращают внимания на подобные провокации.
«Здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство?» — заявил Журавко на своей странице в Facebook.
Бывший депутат добавил, что ему стыдно за своих сограждан. «Поверьте мне, не все украинцы такие подлецы и негодяи. Большинство людей в Украине — нормальные. Мне стыдно! Это самое настоящее кощунство то, что я увидел на фотографиях», — добавил Журавко.
Консервы с провокационными названиями продавали на рождественской ярмарке в Виннице, где воевавшие в Донбассе бойцы ВСУ устроили сбор средств, сообщает «Ридус». Бизнесмен, который наладил выпуск продукции без стеснения рекламирует свой товар в социальных сетях.