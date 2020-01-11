Александр Филиппенко отметился громким заявлением о Крыме Фото: Wikipedia

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Народный артист России Александр Филиппенко заявил о том, что многие российские актеры сознательно отказываются принимать участие в съемках каких-либо фильмов, если они проходят в Крыму. Такое заявление он сделал в эфире программы «На троих», выходящей на телеканале RTVI.

«Я с 2014 года никогда в Крыму не снимался. Было одно какое-то предложение, но, насколько я знаю, тогда от съемок в Крыму многие артисты отказались. Ну это, насколько мне известно», — заявил он в ходе шоу, запись которого выложена на youtube-канале RTVI.

Филиппенко также подчеркнул, что очень сожалеет о том, что Россия конфликтует с Украиной и Грузией. При этом, в обоих случаев виновником конфликта деятель культуры считает российскую сторону.

Ранее различные представители российской творческой интеллигенции неоднократно публично высказывались против присоединения Крыма к РФ. Так, поэт Лев Рубинштейн заявил о том, что его крайне удивило и раздосадовало присоединение Крыма к России. Кроме того, воссоединение Крыма с Россией резко осудил российский писатель Дмитрий Быков, считающий присоединение полуострова «большой трагедией» и «ошибкой». До этого писательница Людмила Улицкая в интервью украинским СМИ заявила о том, что Крым является «глубоко несчастным местом». А поэт Андрей Орлов (более известен как Орлуша) вообще заявил о том, что лично финансирует армию Украины.