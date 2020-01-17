Мэр Перми ввел особый режим из-за аварийного жилого дома

Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в Кировском районе города режим повышенной готовности. Постановление опубликовано на сайте гордумы Перми. Режим вводится в связи с аварийным состоянием жилого многоквартирного дома по Бетонному переулку, 3.
«Ввести на территории Кировского района города Перми с 17 января 2020 года до особого распоряжения режим функционирования „повышенная готовность“», — указано в тексте документа.
В пресс-службе мэрии «URA.RU» сообщили, что в доме по указанному адресу обрушилась часть потолочного деревянного перекрытия над помещением, где никто не проживал. «Пострадавших нет», — пояснили в горадминистрации.
Представитель администрации в беседе с корреспондентом «URA.RU» не смог назвать точное количество жильцов аварийного дома, пояснив лишь, что «их сейчас расселяют». Руководителем ликвидации последствий чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель главы районной администрации Константин Савин.