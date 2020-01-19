Ангела Меркель продемонстрировала знания русского языка Фото: bundeskanzlerin.de

Канцлер Германии Ангела Меркель пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным на русском языке. Небольшой диалог произошел сразу после прибытия российского лидера на международную конференцию по ливийскому урегулированию. Видео поделился журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как с Путиным беседует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Он с тобой говорит по-русски?» — спросила Меркель российского лидера. «Чуть-чуть», — ответил ей Путин.

Международная конференция по ливийскому урегулированию проходит в Берлине в ведомстве федерального канцлера. Ангела Меркель и Антониу Гутерриш встречали у входа в здание всех гостей конференции, пишет RT.