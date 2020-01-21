20 января 2020

СМИ: рэпера Гуфа задержали в Абу-Даби за дебош в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет
Рэпер буянил на борту самолета, пишут СМИФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Абу-Даби местная полиция задержала рэпера Алексея Долматова (Гуфа). По информации СМИ, музыкант начал буянить в самолете.

Долматов возвращался в Россию после отдыха в Таиланде. В ОАЭ была пересадка, оттуда он должен был вылететь в Москву. Во время полета, по данным Super.ru, рэпер начал буянить. Экипаж сообщил о его поведении в аэропорт прилета, где россиянина уже ждала полиция.

Вместе с ним, как сообщается, могли быть его родственники. Официальных подтверждений информации пока нет. Заведующий консульским отделом посольства России в ОАЭ Рамиль Бикмуллин в беседе с РЕН ТВ заявил, что дипломаты уже проверяют появившуюся в СМИ информацию о задержании Долматова.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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