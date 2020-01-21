СМИ: рэпера Гуфа задержали в Абу-Даби за дебош в самолете

Рэпер буянил на борту самолета, пишут СМИ
В аэропорту Абу-Даби местная полиция задержала рэпера Алексея Долматова (Гуфа). По информации СМИ, музыкант начал буянить в самолете.
Долматов возвращался в Россию после отдыха в Таиланде. В ОАЭ была пересадка, оттуда он должен был вылететь в Москву. Во время полета, по данным Super.ru, рэпер начал буянить. Экипаж сообщил о его поведении в аэропорт прилета, где россиянина уже ждала полиция.
Вместе с ним, как сообщается, могли быть его родственники. Официальных подтверждений информации пока нет. Заведующий консульским отделом посольства России в ОАЭ Рамиль Бикмуллин в беседе с РЕН ТВ заявил, что дипломаты уже проверяют появившуюся в СМИ информацию о задержании Долматова.