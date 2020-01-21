На Украине собираются устроить распродажу тюрем

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Открытая лицензия на 04.08.2015. Криминал., сизо, клетка, тюрьма
Вырученные средства планируется направить на улучшение инфраструктурыФото: Pixabay

Министерство юстиции Украины собирается начать распродажу тюрем. Такое заявление сделал глава ведомства Денис Малюська в эфире телеканала «1+1».

«Учитывая то, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, мы вполне можем начать распродажу тюрем», — цитирует Малюську RNS. По его словам, часть полученного дохода предполагается направить в министерство, а не в бюджет страны. Он добавил, что эти средства будут направляться на улучшение инфраструктуры.

Ранее Денис Малюська заявил, что в стране могут появиться частные СИЗО. Он пояснил, что там смогут находится люди, «у которых есть средства». Также он рассказал о том, что на Украине планируется массовое сокращение тюрем, так как они не заполнены осужденными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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