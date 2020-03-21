Лукашенко заявил, что Белоруссия смогла навязать РФ свои условия по поставкам нефти

Россия, вероятно, полностью поддержала новые предложения Белоруссии по поставкам нефти. Такое предположение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на субботнем совещании с правительством.
Лукашенко заявил, что поручал рассмотреть предложения, поступившие от РФ три дня назад. «Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?», — приводит ТАСС слова белорусского лидера со ссылкой на агентство «БелТА».
По словам Александра Лукашенко, на заседании планируют рассмотреть вопросы, касающиеся покупки сырья, загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, обеспечения нефтепродуктами внутренннего рынка и удовлетворения спроса экспортных поставок. Лукашенко добавил, что в совещании участвует рабочая группа, которая не только проводит постоянный мониторинг ситуации на рынке, но и принимает меры по загрузке белорусских НПЗ.
Слова Лукашенко подтвердил глава его администрации и отметил, что положения были рассмотрены на заседании рабочей группы.
Ранее стало известно, что Россия перестала поставлять нефть на НПЗ Белоруссии с 1 января, так как две страны не смогли заключить соглашения об условиях поставок на 2020 год. Экспорт нефти в Белоруссию не прекратила только компания «Сафмар». Как в последствии сообщил «Белнефтехим», еще пять российских предприятий начнут поставлять нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премий с марта. Белоруссия рассчитывает поставить на два своих НПЗ в марте около 1 миллиона тонн нефти, в том числе из альтернативных источников. При этом премьер-министр Белоруссии Сергей Рамас после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 11 марта, заявлял, что Минск будет каждый месяц закупать не менее двух танкеров нефти из альтернативных России источников, даже если Белоруссии удасться договориться с российскими нефтяными компаниями о возобновлении поставок нефти в страну. Кроме того, президент Лукашенко заявлял, что Минск не станет выпрашивать у Москвы поставки нефти.