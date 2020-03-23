Прокурор извинился за незаконное преследование Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокурор Алапаевска (Свердловская область) Александр Мухаев извинился перед экс-директором городского «Водоканала» Валерием Канахиным. Ранее чиновник обвинялся в присвоении денег.

«В соответствии с требованием статьи 136 Уголовно-процессуального кодекса РФ от имени государства приношу вам официальные извинения в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — написал в письме бывшему подсудимому Александр Мухаев. Документ опубликован в группе Alapaevsk News во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что Валерий Канахин обвинялся в присвоении более чем пяти миллионов рублей. Следствие считало, что Канахин сам себе начислял незаконные стимулирующие выплаты. Прокурор просил для подсудимого пять лет колонии общего режима со штрафом 750 тысяч рублей. Но в суде Канахин был полностью оправдан.