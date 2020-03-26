В Челябинске сорвался аукцион по озеленению на 122 миллиона рублей. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские клумбы. Челябинск, газон около городской администрации
Помимо высадки новых, победителю конкурса предстоит выкорчевать почти 800 старых и больных деревьевФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Объявленный мэрией Челябинска аукцион по озеленению центра города на 122 млн рублей, который должен был завершиться 27 марта, перенесен. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Мы не знаем причин переноса аукциона. Это было решение заказчика», — пояснила URA.RU отвечающая за проведение торгов Евгения Волошина. Начальник управления дорожного хозяйства (УДХ) мэрии Челябинска (заказчик аукциона — ред.) Ринат Кучитаров не ответил на звонок корреспондента URA.RU. По информации агентства, причиной произошедшего стали ошибки в документах.

Победителю конкурса, который теперь должен завершиться 3 апреля, предстоит высадить 1,3 тыс. деревьев и 30,5 тыс. кустарников, а также 26 тыс. метров газонов в центре столицы Южного Урала — на проспектах Ленина и Свердловском, улицах Энгельса, Васенко, Володарского, Елькина, Кирова, Курчатова, Лесопарковая, Пушкина, Свободы, Советской, Труда и Цвиллинга.

Торги должны были состояться 27 марта
Фото: скрин сайта госзакупок
Теперь — уже 3 апреля
Фото: скрин сайта госзакупок

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...