Объявленный мэрией Челябинска аукцион по озеленению центра города на 122 млн рублей, который должен был завершиться 27 марта, перенесен. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Мы не знаем причин переноса аукциона. Это было решение заказчика», — пояснила URA.RU отвечающая за проведение торгов Евгения Волошина. Начальник управления дорожного хозяйства (УДХ) мэрии Челябинска (заказчик аукциона — ред.) Ринат Кучитаров не ответил на звонок корреспондента URA.RU. По информации агентства, причиной произошедшего стали ошибки в документах.
Победителю конкурса, который теперь должен завершиться 3 апреля, предстоит высадить 1,3 тыс. деревьев и 30,5 тыс. кустарников, а также 26 тыс. метров газонов в центре столицы Южного Урала — на проспектах Ленина и Свердловском, улицах Энгельса, Васенко, Володарского, Елькина, Кирова, Курчатова, Лесопарковая, Пушкина, Свободы, Советской, Труда и Цвиллинга.