Полпред Цуканов создал список, чем заняться во время каникул на Урале. Полезные ссылки

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, цуканов николай
Николай Цуканов поручил публиковать информацию о лучших проектах на сайте полпредстваФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Уральское полпредство собрало список онлайн-ресурсов, на которых уральцы могут найти интересное занятие на время самоизоляции и в период предстоящих на следующей неделе каникул, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Составление перечня полезных сайтов, способных удержать жителей округа дома, было одним из поручений Николая Цуканова, который с января контролирует эпидемическую ситуацию в УрФО.

Среди уже отобранных проектов — ямальские онлайн-квесты «Игры памяти» и танцевальный челлендж в Tik-Tok, тюменский портал #лучшедома72, на страницы которого за 10 дней зашли более 600 тысяч раз, онлайн-конкурс для IT-разработчиков «Диванный разраб». На Южном Урале отметили афишу онлайн-мероприятий Молодежь74, в Югре проект онлайн-трансляций театральных постановок, в Кургане подборку цифровых образовательных проектов. В Свердловской области отметили мастер-классы Центра культуры «Орджоникидзевский».

Рабочую группу возглавил заместитель полномочного представителя Борис Кириллов, в нее вошли представители Роскомнадзора, НКО, органов исполнительной власти субъектов. Информация о лучших проектах будет размещаться на сайте уральского полпредства.

Ранее URA.RU рассказывало, что первое поручение губернаторам в связи с эпидемией коронавируса Николай Цуканов направил в конце января — в тот же дань стало известно о первых пациентах с вирусом в России.

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