Уральское полпредство собрало список онлайн-ресурсов, на которых уральцы могут найти интересное занятие на время самоизоляции и в период предстоящих на следующей неделе каникул, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Составление перечня полезных сайтов, способных удержать жителей округа дома, было одним из поручений Николая Цуканова, который с января контролирует эпидемическую ситуацию в УрФО.
Среди уже отобранных проектов — ямальские онлайн-квесты «
Рабочую группу возглавил заместитель полномочного представителя Борис Кириллов, в нее вошли представители Роскомнадзора, НКО, органов исполнительной власти субъектов. Информация о лучших проектах будет размещаться на сайте уральского полпредства.
Ранее URA.RU рассказывало, что первое поручение губернаторам в связи с эпидемией коронавируса Николай Цуканов направил в конце января — в тот же дань стало известно о первых пациентах с вирусом в России.