Оперштаб изменил информацию о продлении карантина в Москве

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До какого числа продлится карантин — неизвестноФото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Москве изменил информацию о сроках соблюдения карантина в столице.

До этого в своем канале в Telegram оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал информацию, что режим карантина в столице необходимо соблюдать до 14 апреля.

Теперь москвичам сообщают, что придерживаться ограничений нужно в ближайшее время, но конкретной даты при этом не называется. «Его [карантин] необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации», — написано в отредактированном сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим обязательной домашней изоляции для жителей города всех возрастов. Указ вступил в силу 30 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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