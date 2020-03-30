Оперштаб изменил информацию о продлении карантина в Москве

До какого числа продлится карантин — неизвестно Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса в Москве изменил информацию о сроках соблюдения карантина в столице.

До этого в своем канале в Telegram оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал информацию, что режим карантина в столице необходимо соблюдать до 14 апреля.

Теперь москвичам сообщают, что придерживаться ограничений нужно в ближайшее время, но конкретной даты при этом не называется. «Его [карантин] необходимо соблюдать в ближайшее время с учетом развития эпидемиологической ситуации», — написано в отредактированном сообщении оперштаба.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим обязательной домашней изоляции для жителей города всех возрастов. Указ вступил в силу 30 марта.