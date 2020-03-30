Власти Москвы продлили сроки карантина

Режим карантина в Москве сохраняется до 14 апреля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим карантина будет действовать в Москве до 14 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«Режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении в telegram-канале оперштаба.

Также в оперативном штабе уточнили, что покидать дома и квартиры разрешается для поездок на работу. Въезд в Москву и выезд из нее при этом не ограничивается. Аналогичные меры распространяются и на Московскую область.